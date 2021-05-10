Пермский край перевыполнил план по переселению людей из аварийного жилья за 2021 год

ТАСС, 10 мая. Переселение граждан из аварийного жилья в Пермском крае ведется с опережением на год, план 2019-2021 годов уже выполнен на 131%, а в благоустроенное жилье с начала 2019 года переселены 15,8 тыс. человек. Об этом сообщается в понедельник на сайте губернатора и правительства края.

"Подвели промежуточные итоги расселения аварийного жилья с начала 2019 года. Оно ведется с опережением на год. На сегодня план 2019-2021 годы уже перевыполнен. В 2019-2021 годах планировалось расселить 216,77 тыс. кв. м, где проживали более 12 тыс. граждан. По состоянию на 15 апреля этот план уже выполнен на 131%, в благоустроенное жилье с начала 2019 года переселены 15 880 человек, которые ранее проживали в аварийном жилфонде общей площадью 246,7 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Пермском крае расселение аварийного жилья ведется по нацпроекту "Жилье и городская среда", а также в рамках региональной профильной программы. Кроме того, реализуются мероприятия по ликвидации последствий техногенной аварии в Березниках. В рамках нацпроекта и региональной программы до 2025 года в общей сложности планируется расселить еще порядка 400 тыс. кв. м аварийного жилья и переселить около 27 тыс. человек. В нескольких муниципалитетах ведется строительство новых домов для переселения граждан из аварийных.