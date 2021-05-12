Российские вузы начали обучать безработных IT-специальностям

ТОМСК, 12 мая. /ТАСС/. Вузы РФ начали обучение безработных в рамках федерального проекта "Содействие занятости" (нацпроект "Демография"). В частности, в среду начнут получать IT-специальность project-менеджера более 100 человек из 40 регионов РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе Томского госуниверситета (ТГУ), который является оператором проекта.

"В России стартовало обучение по первой программе в рамках федерального проекта "Содействие занятости" (нацпроект "Демография"), запущенной Томским государственным университетом. Обучение профессии project manager (менеджер проектов) в IT сегодня начнут проходить 100 человек из более чем 40 регионов России", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что будущих project-менеджеров научат, как координировать работу команды в проекте и помогать компании достигать поставленных целей в срок, в бюджете, в требуемом объеме работ и с необходимым качеством. Преимущество данной профессии в том, что нет никаких локальных ограничений, эти специалисты нужны IT-компаниям в любом регионе.

Всего университетами РФ разработано более 2 000 программ разного профиля: от бухучета и проектирования развивающей образовательной среды до реставрации книг и обучения продаже недвижимости. Получить новую профессию могут безработные, граждане старше 50 лет, а также женщины в декретном отпуске.

"Запись на обучение идет полным ходом, тысячи людей хотят получить новую специальность, востребованную в регионах, где они проживают или хотят проживать. В рамках этого проекта мы отобрали самые актуальные программы из предлагаемых вузами страны, и это не обучение ради "корочки", результатом проекта станет гарантированное трудоустройство всех прошедших переобучение", - цитируются в сообщении слова директора Межрегионального центра дополнительного профобразования и содействия занятости Михаила Шепеля.

В марте правительство РФ опубликовало документ, который утверждает статус операторов федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография" за Томским госуниверситетом, Агентством развития профессионального мастерства ("Ворлдскиллз Россия") и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС). Их задача на 2021 год - организовать профессиональное переобучение и обеспечить трудоустройство практически 170 тыс. человек по всей России. Для этих целей около 80 университетов РФ подготовят в 2021 году совместно с работодателями 1 000 программ для переобучения 56 тыс. безработных граждан по нацпроекту "Демография", они смогут получить новую профессию, в том числе программиста или медика, а также открыть свое дело.