В Якутии планируют переобучить и трудоустроить более 700 безработных в 2021 году

ЯКУТСК, 13 мая. /ТАСС/. Власти Якутии намерены в 2021 году организовать переобучение свыше 700 безработных с последующим трудоустройством. Об этом в четверг ТАСС сообщили в государственном комитете республики по занятости населения.

"В этом году Якутии выделена 1 091 квота для переобучения людей, при этом в приоритете будут безработные для сокращения регистрируемой безработицы. [В рамках квоты] планируется переобучить и трудоустроить 70% безработных", - рассказали в госкомитете.

Помимо безработных, бесплатно могут обучиться благодаря выделенным квотам люди в возрасте 50 лет и старше, жители предпенсионного возраста, мамы с детьми до трех лет и неработающие женщины с детьми дошкольного возраста. Всего в Якутии насчитывается более 24 тыс. безработных.

Обучение проходит в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография". По данным госкомитета, наиболее востребованы программы бухгалтерского учета, анализа и аудита, управления персоналом, младшей медсестры, водителей различных категорий, горнорабочего, машиниста конвейера, охранника, слесаря, электромонтера и повара. Срок обучения - от трех недель до трех месяцев.

Программы обучения координирует "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)", Томский государственный университет и Российская академия народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ. Региональными операторами проекта являются Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) и региональный центр опережающей профессиональной подготовки.