Башкирия получила в 2020 году рекордные 12 млрд рублей на нацпроект "Культура"

УФА, 14 мая. /ТАСС/. Башкирия получила из федерального бюджета порядка 12 млрд рублей на реализацию национального проекта "Культура" в 2020 году, что стало рекордом для министерства культуры региона. Более половины суммы было направлено на модернизацию учреждений культуры, сообщила министр культуры республики Амина Шафикова на региональном культурном форуме "АРТ - курултай" в пятницу.

"Этой суммы не было никогда в истории министерства культуры - это порядка 12 млрд рублей получила Башкирия на реализацию нацпроекта в 2020 году, что составляет 4,8% от доли расходов на культуру. Причем более половины средств было направлено на модернизацию учреждений культуры. С начала действия нацпроекта "Культура" в республике было построено 5 новых домов культуры, прошли реновацию 40 учреждений культуры", - сообщила Шафикова.

Также деньги направлены на приобретение музыкальных инструментов для детских школ искусств, автоклубов, транспорта, оснащение модельных библиотек и самих учреждений культуры.

В 2020 году сообщалось, что до 2024 года регион получит на реализацию мероприятий нацпроекта "Культура" более 10 млрд рублей до 2024 года. На эти средства планировалось построить 27 новых сельских домов культуры и отремонтировать еще 52 учреждения.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годах планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.