Объем средств на развитие культуры в Самарской области увеличат на 44%

САМАРА, 19 мая. /ТАСС/. Финансирование мероприятий по развитию культуры в Самарской области увеличат почти до 600 млн рублей, что на 44,3% больше показателя за прошлый год, сообщила ТАСС в среду и.о. министра культуры региона Наталья Тонковидова.

"В 2021 году на реализацию мероприятий нацпроекта "Культура" на территории Самарской области предусмотрено 593,99 млн рублей, из них средства федерального бюджета - 263,09 млн рублей и средства областного бюджета - 320,90 млн рублей. В 2020 году объем финансирования нацпроекта "Культура" составлял 411,76 млн рублей", - сообщила собеседница.

За счет этих средств планируется переоснастить по модульному стандарту шесть библиотек в Самаре, Новокуйбышевске, Тольятти и Шигонском районе. "В этом году после открытия виртуального концертного зала в Кинеле в Самарской области будет обеспечен 100-процентный охват городов виртуальными площадками", - отметила Тонковидова. Жители Кинеля смогут послушать музыку известных композиторов, не выезжая за пределы города. Сейчас такие залы открыты в Сызрани, Тольятти, Отрадном и других городах.

Кроме того, по нацпроекту в 2021 году капитально отремонтируют четыре детских школы искусств: по две в Новокуйбышевске, а также по одной в Сызрани и Похвистневском районе. Кроме того, планируется провести ремонт в девяти сельских домах культуры в Волжском, Сергиевском, Красноярском, Красноармейском, Кинельском и других районах региона.

Культурно-досуговый центр в Кинель-Черкасском районе и дом культуры в Большечерниговском районе построят также по нацпроекту "Культура" в этом году. На каждой площадке будет открыт актовый зал по 150 мест каждый, а также хореографическая площадка, помещения для занятий изобразительным искусством, а также для физкультурно-оздоровительных занятий со спортивным оборудованием. Предполагается, что на площадке дома культуры в Большечерниговском районе будут заниматься 13 творческих коллективов разных возрастных групп.

В сентябре 2021 года планируется также завершить строительство Третьяковской галереи в здании Фабрики-кухни в Самаре. При этом сами выставочные программы начнутся только с середины 2022 года, они будут ориентированы, в первую очередь, на XX век. Помимо живописи, программы будут посвящены архитектуре и дизайну.

Итоги культурного развития в 2020 году

За 2020 год исполнение средств по нацпроекту составило 98,9%, или 406,3 млн рублей, сообщила Тонковидова. "Средства федерального бюджета освоены в полном объеме (100%), средства областного бюджета - 250,5 млн рублей, или 98,2%", - сообщила она.

За счет этих средств были открыты три модельных библиотеки в Новокуйбышевске и Богатовском районе. Таким образом, Самарская область стала одним из лидеров по созданию модельных библиотек - по нацпроекту "Культура" их открыто 12, отметила Тонковидова.

12 детских школ искусств, расположенных в Чапаевске, Похвистнево, Жигулевске и других городах, были оснащены музыкальными инструментами, специальным оборудованием и учебными материалами. Кроме того, в Новокуйбышевске и Октябрьске открылись еще два виртуальных зала, всего за два года заработали восемь таких площадок в Самарской области. Еще 10 сельских домов, расположенных в Алексеевском, Кошкинском, Нефтегорском, Сызранском, Большеглушицком, Волжском и других районах, были модернизированы в 2020 году.

После реконструкции открылись и две театральные сцены: 2-й пусковой комплекс Самарского театра юного зрителя "СамАрт", работы в котором планируется полностью завершить в 2023 году, и Самарский театр кукол. Вторая долгожданная площадка расположена в здании начала XX века, самому театру уже 90 лет. В обновленном здании, кроме репетиционного зала, есть еще два зрительных. Большой зал в исторической части здания предусмотрен на 250 человек, камерный - на 50 мест. В фойе театра теперь можно проводить выставки.