Нижегородская область перевыполнила план по числу компаний с бережливыми технологиями

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 мая. /ТАСС/. Нижегородская область перевыполнила показатель по количеству предприятий - участников нацпроекта "Производительность труда" на 46%. Об этом сообщил журналистам в пятницу губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Внедрение бережливых технологий позволяет серьезно снизить издержки и себестоимость изготавливаемой продукции, тем самым повысив ее маржинальность и конкурентоспособность. Плановый показатель участников нацпроекта на конец нынешнего года был 98, но по состоянию на май таких компаний уже 143", - пояснил Никитин.

Он также напомнил, что обучением персонала основам бережливых технологий и поддержкой при внедрении процессов, повышающих производительность труда, занимаются специалисты федерального и регионального центров компетенций. В Нижегородской области также действует субсидия на возмещение до 50% затрат - до 5 млн рублей - на модернизацию оборудования в рамках нацпроекта "Производительность труда".

Распространение принципов бережливого производства является одной их составляющих нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости", который является развитием одноименного приоритетного проекта, действующего с 2017 года. Ключевая цель нацпроекта - ускорение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающие производства, сельское хозяйство, транспорт, торговля и строительство) до 5% в год к 2024 году против 1,4% в 2018 году.