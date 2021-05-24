В Приморье началась неделя образовательных семинаров для предпринимателей

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая. /ТАСС/. Первые круглые столы и мастер-классы для малого и среднего бизнеса Приморского края начались в понедельник во Владивостоке в рамках открывшейся Недели предпринимательства. Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального центра "Мой бизнес", событие приурочено ко Дню российского предпринимательства.

"В рамках празднования Дня российского предпринимательства, который отмечается 26 мая, центр "Мой бизнес" разработал 17 образовательных семинаров и тренингов для представителей приморских компаний. Предприниматели могут узнать про тренды семейного и социального бизнеса, а также познакомятся с новыми инструментами продвижение своего бизнеса в соцсетях и СМИ. В рамках недели пройдет отдельный крупный форум "Экспортный потенциал Приморья", - сообщили в пресс-службе.

В ходе обучающих мероприятий гости обсудят систему быстрых платежей, регулирование семейного предпринимательства, самозанятость, вопросы участия в госзакупках, лидерства и кадровой политики, продвижения в интернете и многое другое. Одним из первых событий недели стал круглый стол "Доступность финансовых ресурсов"

"Развитие бизнеса без финансирования невозможно, иначе это не бизнес, а ремесло. Эта тема всегда для предпринимателей будет оставаться актуальной, вопрос только в том, когда стоит брать кредит, а когда не стоит. Сейчас на финансовом рынке за хорошим клиентом выстраивается конкуренция, они [банки] вас рады прокредитовать. Вопрос в том, стоит ли для вас эта игра свеч", - сказала в своем вступительном слове модератор круглого стола и исполнительный директор Гарантийного фонда Приморского края Ксения Плетцер.

Поддержка предпринимателей и тех, кто хочет открыть свое дело в Приморье, является одним из направлений работы центра "Мой бизнес" по национальному проекту "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Национальный проект инициирован президентом РФ Владимиром Путиным.