Оборудование для тяжелых больных закупили в Приморье по программе долговременного ухода

ВЛАДИВОСТОК, 24 мая. /ТАСС/. Пункты проката технических средств реабилитации (ТСР) в Приморье впервые пополнились оборудованием за счет федеральных средств, выделенных при создании системы долговременного ухода. В этом году на закупку кроватей для лежачих больных, инвалидных колясок и других приспособлений выделено более 2 млн рублей, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"Пункты проката технических средств реабилитации (ТСР) Приморского центра социального обслуживания населения пополнились новым оборудованием. Оно предоставляется в бесплатное пользование всем, кто ухаживает за тяжелобольными людьми. По информации министерства труда и социальной политики Приморского края, средства на эти цели - более 2 млн рублей - предоставил федеральный бюджет в рамках реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода", - говорится в сообщении.

Социальный прокат технических средств реабилитации работает во всех филиалах центра соцобслуживания более восьми лет. За символическую плату здесь можно взять во временное пользование коляски, трости, костыли, ходунки и другие ТСР. Ранее средства на обновление и пополнение парка техсредств выделялись из регионального бюджета. Только в прошлом году было приобретено 579 единиц оборудования для пунктов проката и информационно-ресурсного центра "Опора" - структурного подразделения Приморского центра социального обслуживания населения, которое создано для помощи в адаптации граждан с инвалидностью.

В прошлом году к специалистам пунктов проката впервые обратились около 1,1 тыс. человек. Было оказано более 2,8 тыс. услуг. С начала этого года насчитывается почти 600 вновь обратившихся, предоставлено свыше 1 тыс. социальных услуг.

По словам министра труда и социальной политики Светланы Красицкой, в пункты проката обращаются граждане, которым приходиться ухаживать за тяжело больными родственниками. "Технические средства реабилитации, которые мы только что приобрели, существенно облегчают уход за человеком, нуждающимся в посторонней помощи, и, что крайне важно, обеспечивают комфорт самому больному. Все это отвечает задачам системы долговременного ухода по национальному проекту "Демография" - обеспечить комплексную реабилитацию человека, помочь родственникам в этом процессе", - сказала Красицкая.