На Сахалине открылся диагностический центр для жителей северных районов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Современный диагностический центр для жителей северных районов Сахалина торжественно открылся в Тымовском районе по национальному проекту "Здравоохранение". Это позволит пациентам проходить высокотехнологичные медосмотры без выездов в Южно-Сахалинск, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Минздрава региона.

Сейчас проходить углубленные медосмотры можно в Южно-Сахалинске, жители других районов вынуждены приезжать за услугой в областной центр. Но протяженность Сахалина с юга на север составляет 948 км, поездка на автомобиле или на поезде через весь остров занимает более 15 часов. Прошлой осенью областные власти заявляли о начале создания центра на севере острова. Тогда планировалось, что открытие объекта состоится в апреле этого года.

"На севере острова открылся центр современной медицинской диагностики. Сразу после торжественного перерезания ленточки консультативно-диагностический центр начал принимать первых пациентов", - рассказали в пресс-службе.

По информации ведомства, центр оснащен новейшими технологиями. Каждый пациент сможет получить помощь по программе индивидуального подхода. Ежедневно планируется принимать до 50 человек. Жители соседних городских округов смогут также приезжать туда на обследование, чтобы не тратить много времени на поездку в Южно-Сахалинск.

Ранее сообщалось, что для работы центра была выбрана площадка центральной районной больницы. Граждане старше 65 лет медосмотры будут проходить бесплатно.

Модернизация системы здравоохранения в регионе проходит по нацпроекту "Здравоохранение", который продлен до 2030 года. Он предполагает снижение смертности трудоспособного населения (до 350 случаев на 100 тыс. жителей), ликвидацию кадрового дефицита в организациях первичной медпомощи, охват всего населения профилактическими медосмотрами не реже раза в год.