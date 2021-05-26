В Приморье за год восстановили права более 1,5 тыс. обманутых дольщиков

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая. /ТАСС/. Права более чем 1,5 тыс. семей дольщиков в Приморье были восстановлены за год. Об этом ТАСС сообщила в среду генеральный директор Корпорации развития Приморского края Ольга Сун-жаю.

"За год в регионе были достроены семь жилых объектов во Владивостоке, Артеме и Уссурийске общей площадью 106 958 кв. м. За счет завершения строительства 1 530 семей дольщиков были восстановлены в правах", - отметила Сун-жаю.

Завершение строительства велось за счет регионального бюджета и на средства инвесторов. Всего за 2019-2020 годы в Приморье ввели в эксплуатацию 15 долгостроев.

В 2019 году в рамках Восточного экономического форума президент РФ Владимир Путин подписал резолюцию о выделении Приморскому краю 3 млрд рублей из федерального бюджета на три года для решения проблемы дольщиков. С федеральной поддержкой удастся достроить 26 домов. Решение вопросов по вводу в эксплуатацию объектов незавершенного долевого строительства - одно из мероприятий национального проекта "Жилье и городская среда". Цель этого нацпроекта в Приморском крае - построить более 3 млн квадратных метров жилья до 2024 года.