Власти Приамурья планируют до конца года увеличить долю занимающихся спортом до 40%

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая. /ТАСС/. Доля людей, занимающихся спортом, в Амурской области до конца года должна составить 40% населения, заявил в четверг во время отчета о результатах работы правительства области за 2020 год губернатор Василий Орлов.

"У нас увеличивается количество людей, занимающихся спортом. Если в 2019 году таких людей было около 32%, то в прошлом - уже 36%, а задача на текущий год - довести это число до 40%", - сказал Орлов.

Он отметил, что для занятий спортом в 2020 году в регионе введены в эксплуатацию плавательный бассейн в Циолковском и физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) в Свободном, завершен капитальный ремонт стадионов в Ивановке и Шимановске, бассейна в Тынде. В Белогорске появилось футбольное поле с искусственным покрытием.

"Строить спортивные сооружения нам, как и прежде, помогает "Газпром", - отметил Орлов.

"Летом в Благовещенске откроем новый ФОК. Следом такие же ФОКи будут сданы в Тамбовке и Магдагачах. А к концу года в Благовещенске должен открыться и второй комплекс - на набережной Зеи. Там будет базироваться школа олимпийского резерва", - добавил губернатор.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году и включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей - увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни, снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. В национальном проекте указана задача к 2024 году увеличить показатель систематически занимающихся спортом до 55%.