Оренбургский губернатор предложил дополнить нацпроект программой восстановления реки Урал

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Денис Паслер предложил включить до конца года программу сохранения реки Урал в национальный проект "Экология". С этой инициативой он выступил на IX Невском международном экологическом конгрессе.

"Необходимо утвердить до конца текущего года федеральную программу по сохранению экосистемы бассейна реки Урал в национальном проекте "Экология" по аналогии с программой "Оздоровление Волги". Пользуясь случаем, [прошу] депутатов [Госдумы]и сенаторов поддержать [предложение]", - сказал Паслер.

По его мнению, в вопросе сохранения водных ресурсов Урала "сложилась напряженная ситуация". Среди основных проблем он назвал изменение гидрологического режима реки, иссушение пойменных озер, понижение уровня грунтовых вод, уменьшение поверхностного стока, заиливание русла и разрушение береговой линии. "Уровень реки Урал с 1970 года понизился на сегодняшний день в три раза", - сообщил Паслер.

Минприроды России разрабатывает федеральную программу оздоровления реки Урал. Предполагается, что ее основным направлением станет строительство и реконструкция очистных и водопропускных сооружений, экологическая очистка русел, воспроизводство биологических ресурсов. "Наиболее значимым направлением для нашей области, безусловно, является строительство и реконструкция очистных сооружений. На территории области порядка 10% недостаточно очищенных вод. По экспертным оценкам, выполнение предложенных мероприятий по строительству и реконструкции очистных сооружений на территории области позволит сократить в три раза долю загрязненных сточных вод", - рассказал Паслер.

Для восстановления и поддержания популяции ценных видов рыб в Оренбургской области запланировано строительство рыборазводного завода, который позволит увеличить воспроизводство биологических водных ресурсов на 30%. Для борьбы с проблемой ежегодного обмеления необходимо проводить руслоочистные работы на участках Урала, где расположены крупные города Оренбуржья - столица региона и Орск.

В пресс-службе правительства Оренбургской области сообщили ТАСС, что в случае утверждения федеральной программы по восстановлению Урала в этом году ее реализация начнется в 2022 году.

Река Урал протекает по трем субъектам РФ - Башкирии, Челябинской и Оренбургской областям, а также в Казахстане.