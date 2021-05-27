Военно-исторический лагерь под Иваново этим летом посетят около 1 тыс. школьников

ТАСС, 27 мая. Всероссийский патриотический лагерь "Страна героев", организатором которого является Российское военно-историческое общество (РВИО), этим летом в Ивановской области посетят около тысячи школьников от 12 до 17 лет. Во время образовательных смен ребята будут изучать историю России, осваивать навыки самообороны, азы прыжков с парашютом, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе правительства региона.

"Ивановская область стала одним из пяти регионов, где в этом году будет реализован проект всероссийского военно-исторического лагеря "Страна Героев", организуемого РВИО по нацпроекту "Культура". Образовательные смены состоятся на базе детского санатория "Строитель", где проведут три смены по 14 дней каждая. В программе примут участие около тысячи ребят в возрасте от 12 до 17 лет, среди них - представители кадетских корпусов и казачьих классов, участники военно-патриотических объединений, спортсмены и отличники учебы", - сообщили в пресс-службе.

Первая смена откроется 30 мая, для ребят будет организовано несколько образовательных модулей по военной истории России и социальному проектированию. Школьников будут учить работать в команде, преодолевать страх, сомнения, развивать навыки общения и лидерства. Каждый участник лагеря приобретет навыки самообороны без оружия, огневой подготовки и метания ножей. Также в рамках лагеря ребята смогут выполнить нормативы ГТО и получат азы прыжков с парашютом.

Помимо Ивановской области, патриотические лагеря "Страна героев" в этом году будут работать также в Пензенской, Волгоградской, Псковской областях и в Башкортостане. До 2024 года по программе военно-патриотических лагерей "Страна Героев" планируется открыть площадки еще в 25 субъектах России.