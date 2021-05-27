Власти Пермского края рассчитывают возродить судоходство по Каме благодаря нацпроекту

ПЕРМЬ, 27 мая. /ТАСС/. Программа "Оздоровление реки Кама" может стать частью национального проекта "Экология" после завершения программы "Оздоровление Волги". Благодаря этому может возродиться судоходство на реках, рассказал министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Дмитрий Беланович, выступая на IX Невском международном экологическом конгрессе.

Ранее правительство Пермского края выступило с инициативой, объединив пять субъектов Российской Федерации, для разработки нового подпроекта для реабилитации реки Камы. Подготовку необходимых проектных документов и обоснования экономической целесообразности планируется завершить до 2024 года и непосредственно с 2024 года возможен переход к реализации проекта.

"Мы говорим, что проведение дноуглубительных работ и руслорегулирования важно для возрождения пассажирского и грузового судоходство, которое фактически утрачено сегодня на реках" - отметил Беланович.

Министр также утверждает, что проект "Оздоровление Волги" не учитывает особенности реки Камы, бассейн которой подвержен серьезным антропогенным негативным нагрузкам. В результате чего весь комплекс мероприятий по очищению Волги может сойти на нет.

Как уточнили ТАСС в министерстве природных ресурсов Пермского края, к 2024 году планируется провести технический аудит состояния очистных сооружений и сетей водоотведения и ливневых сетей. Также в акватории реки будет составлен список затонувших судов и будет проведена инвентаризация объектов накопленного вреда. Будут подготовлены проекты по дноуглублению и расчистке реки.

Река Кама протекает по пяти субъектам РФ - Пермскому краю, Кировской области, а также республикам Башкирия, Удмуртия и Татарстан.