В Ингушетии до конца 2023 года из аварийных домов переселят 64 семьи

МАГАС, 27 мая. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены предоставить до конца 2023 года новое жилье 64 семьям, которые проживают в аварийных домах. Об этом в четверг сообщает пресс-служба правительства республики.

"В 2021 году в ходе исполнения программы "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" согласно заявкам, подготовленным для Фонда содействия реформированию ЖКХ, планируется расселение жильцов 21 помещения общей площадью в 1145,34 кв. м, в следующем году - 19 семей (площадь расселяемого жилья - 790,24 кв. м), в 2023 году - еще 24 семьи (1579,78 кв. м)", - говорится в сообщении.

В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в текущем году также планируется благоустроить 34 общественные территории. В 2022-2023 годах в республике предусматривается благоустройство еще 43 общественных территорий.

"В рамках нацпроекта "Образование" в 2022 году ожидается предоставление средств из федерального бюджета на завершение строительства двух школ в Карабулаке и Назрани. Также в следующем году по программе "Развитие здравоохранения РФ" в республике намерены создать инфекционное отделение на 60 коек в Детской республиканской больнице и завершить строительство участковой больницы в сельском поселении Кантышево", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из федеральных проектов "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий превышает 1 трлн рублей. Основная цель - ввод в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.