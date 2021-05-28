В Год науки и технологий в России назовут лучшие технологические кружки

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Всероссийский конкурс технологических кружков 2021 года запущен в стране в честь 100-летия кружкового движения. Прием и оценка заявок пройдут онлайн, а победителей наградят на юбилейном Всероссийском съезде, который состоится в ноябре в рамках Года науки и технологий в России, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Кружкового движения.

"Всероссийский конкурс технологических кружков является одним из ключевых мероприятий юбилейного цикла и призван показать масштаб развития технологических кружков в стране. <...> Мероприятия 100-летия кружкового движения и, прежде всего, всероссийский конкурс - это возможность наладить диалог между кружками разных типов и "поколений", обменяться опытом, привлечь дополнительное внимание к развитию технологических кружков и спроектировать развитие кружкового движения на следующие 100 лет", - приводит пресс-служба слова лидера рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрия Земцова.

По информации пресс-службы, организатором конкурса выступает Кружковое движение совместно с Министерством просвещения РФ при поддержке АНО "Платформа НТИ", Агентства стратегических инициатив и сети "Точек кипения". Цель конкурса - выделить и поддержать наиболее успешные кружки в регионах России, которые занимаются просвещением и образованием в технической, научно-технической и технологической сферах - как по традиционным направлениям, так и по тематикам рынков и сквозных технологий научно-технических инициатив. Всероссийский охват позволит провести комплексный мониторинг технических и технологических кружков в стране, составить рейтинги кружков в регионах и разработать рекомендации по их развитию и поддержке.

Прием заявок открыт до 27 июня. К участию приглашаются кружки, работающие в государственном и негосударственном секторе, центрах дополнительного образования, школах, вузах, созданные коммерческими организациями, командами энтузиастов и другие. По каждой номинации жюри оценит заявки, составит региональные и итоговый рейтинги кружков и определит победителей и призеров. Лучшие практики организации кружковой деятельности в разных регионах войдут в специальный сборник-справочник, изданный по итогам конкурса.

В 2021 году отмечается 100 лет с момента появления в стране массового движения технологических кружков. Серию юбилейных мероприятий завершит Всероссийский съезд, посвященный 100-летию кружкового движения, который включен в федеральный план Года науки и технологий в России. На нем же состоится награждение победителей конкурса.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов, которое к 2021 году охватило более 300 тыс. школьников, студентов и наставников во всех регионах страны. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно целям которого Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.