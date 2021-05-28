В Чечне в 2021 году построят два дома культуры

ГРОЗНЫЙ, 28 мая. /ТАСС/. Два новых дома культуры построят в Чеченской республике в рамках национального проекта "Культура" в 2021 году. Еще пять учреждений будут модернизированы, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"В рамках нацпроекта мы хотим построить в Чеченской республике в 2021 году два новых дома культуры, пять будут модернизированы", - сказала она после рабочей встречи с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

По словам Любимовой, в 2021 году будет осуществлена модернизация двух зданий детских школ искусств и модернизировано четыре модельные библиотеки. "Направлений совместной работы с регионом очень много. Безусловно, одно из приоритетных - реализация флагманского нацпроекта "Культура", который за последние 2,5 года показал свои результаты. Успех его зависит от тесного сотрудничества, это общее дело", - отметила она.

Как рассказал Кадыров, необходима модернизация существующих учреждений культуры республики и строительство новых учреждений культурно-досугового типа. Он добавил, что регион нуждается в поддержке федерального ведомства для дальнейшего развития.

Кроме того, в рамках встречи обсуждалась возможность проведения капитального ремонта Чеченского государственного театра юного зрителя. Министр культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааев отметил, что уже подготовлена необходимая проектно-сметная документация. Запланирована также совместная работа по реставрации 61 картины из собрания Национального музея Чеченской Республики, которые из-за военных действий были вывезены на временное хранение в Государственный музейно-выставочный центр "РОСИЗО".