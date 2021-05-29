Субсидия на нацпроект "Культура" в СКФО составила 1,7 млрд рублей в 2021 года

ГРОЗНЫЙ, 29 мая. /ТАСС/. Финансирование национального проекта "Культура" в Северо-Кавказском федеральном округе в 2021 году составило 1,7 млрд рублей. Кассовое исполнение к концу мая достигло 10%, сообщила министр культуры Ольга Любимова на встрече с министрами культуры округа.

"В 2021 году объем распределенных субсидий субъектам СКФО составляет 1,7 млрд руб. Кассовое исполнение на 26 мая составляет 10%", - сказала она.

Она также напомнила, что кассовое исполнение нацпроекта в Северо-Кавказском Федеральном округе в 2020 году составило 99,5%. "Мы видим, что созданная нами система координации исполнения нацпроекта эффективна и позволяет достигать хороших результатов", - отметила она.

В числе заложенных средств 637 млн рублей пойдут на 40 сельских домов культуры. Кроме того, в Карачаево-Черкесской республике и Республике Дагестан будет проведен капремонт семи домов культуры на сумму 162,73 млн рублей. В четырех регионах будут созданы девять модельных библиотек на сумму 75 млн рублей, и два виртуальных концертных зала на общую сумму 3,5 млн рублей откроют в Ставропольском крае.

Более 77 млн рублей направят на капитальный ремонт и реконструкцию театров юного зрителя и театров кукол на территории округа в 2021 году. Планируется создать три центра культурного развития в СКФО. На реализацию этого мероприятия выделено 166 млн рублей на период 2021-2022 годы.

Новая редакция нацпроекта

Любимова напомнила, что с 1 января 2021 года действует новая редакция паспорта нацпроекта, содержащая новые мероприятия. Так, в рамках федерального проекта "Творческие люди" будут вручаться стипендии деятелям культуры, поддержаны лучшие сельские учреждения культуры и их сотрудники. Она добавила, что федеральный проект "Культурная среда" с 2021 года дополнен направлением по реконструкции региональных и муниципальных детских школ искусств. Министр культуры добавила, что с учетом изменений была утверждена новая методика расчета целевых показателей нацпроекта.

В рамках рабочей поездки в Чеченскую республику Любимова посетила Мемориальный комплекс славы имени Ахмата Кадырова, где возложила цветы к обелиску первого президента республики и посетила экспозиции музея, в том числе воссозданный рабочий кабинет Ахмата-Хаджи Кадырова.