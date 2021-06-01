В Южно-Сахалинске устранили все выявленные на дорогах дефекты за полтора месяца

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 июня. /ТАСС/. Ремонтники к 1 июня устранили все крупные ямы на дорогах Южно-Сахалинска, участвующего в региональном проекте по оцифровке дорожных дефектов. Об этом во вторник сообщил ТАСС мэр города Сергей Надсадин.

В середине апреля губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко распорядился, чтобы к 1 июня в Южно-Сахалинске были устранены все имеющиеся ямы на дорогах. После этого все дорожные дефекты были нанесены на цифровую карту, чтобы при ремонте ни один участок не был пропущен. В середине мая в проект были включены еще пять городских округов на юге острова.

"Ямы устранены. По ремонту дорог мы взяли серьезные темпы, важно эту работу проводить комплексно в связке с внутриквартальными проездами. Это создает целостную картину и обеспечивает безопасность движения", - рассказал глава Южно-Сахалинска.

По информации городских властей, всего с начала инспекций было выявлено более 4 тыс. проблемных участков. Восстановительные работы выполнены на площади дорожного покрытия более 36 тыс. кв. м.

Контроль за текущим ремонтом будет продолжен, так как при повторном обследовании итогов проведенной работы были найдены еще некоторые незначительные повреждения, которые устранят в ближайшие дни. Кроме того, до 15 июня планируется завершить обследование пригорода Южно-Сахалинска. Также Надсадин поставил задачу провести до конца месяца инвентаризацию состояния внутриквартальных проездов и выполнить их восстановление.

Ранее в правительстве Сахалинской области сообщали, что в последнюю неделю мая Лимаренко распорядился, помимо ям, включить в проект по оцифровке дефектов все проблемные канализационные люки в регионе. В муниципалитетах создадут актуальный реестр люков и установят их собственников, затем с привлечением общественников и волонтеров подробно обследуют участки проезжих частей. Если люки находятся в зоне ответственности дорожных служб, дефекты оперативно устранят. Технические колодцы люков, находящиеся в собственности ресурсоснабжающих и телекоммуникационных организаций, должны быть отремонтированы за счет владельцев. После этого восстановлением проезжей части займутся подрядчики. В Южно-Сахалинске эта работа уже началась, затем она распространится на все районы.

О нацпроекте

Устранение повреждений, в том числе связанных и с люками, во многом способствует достижению целей национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", который был продлен до 2030 года. Ожидаемые результаты для Сахалинской области - доля региональных трасс, соответствующих нормативу, должна превысить 55% а доля дорожной сети Южно-Сахалинской городской агломерации - до 85%.