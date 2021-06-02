Скейт-парк начали строить в одном из городов Приморья по нацпроекту

ВЛАДИВОСТОК, 2 июня. /ТАСС/. Благоустройство скейт-парка и веревочного городка началось в городе Спасск-Дальний в Приморье. Объекты появятся в парке имени Сергея Лазо, который реконструируют по нацпроекту "Жилье и городская среда", сообщается в среду на сайте регионального правительства.

"В Спасске-Дальнем приступили к первой очереди благоустройства парка имени Сергея Лазо. Именно этот объект выбрали горожане для реконструкции в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". По задумке проектировщиков, для детей и молодежи появится скейт-парк и веревочный городок, фотозона. Также в парке проложат пешеходные дорожки, сделают освещение, оборудуют входную группу, восстановят доску почета", - говорится в сообщении.

Окончательный проект реконструкции общественной территории утвердили после обсуждения с жителями города. "Сейчас приступили к земляным работам, разровняли площадки под скейт-парк и парковку. Оборудование для скейтеров уже прибыло в город и ждет установки. Благоустройство первого этапа завершим в начале сентября", - рассказали в администрации муниципалитета.