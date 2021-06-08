Новый аэропорт в Кемерове будет обслуживать самолеты быстрее по бережливым технологиям

КЕМЕРОВО, 8 июня. /ТАСС/. Аэропорт имени Алексея Леонова в Кемерове, где в конце мая был открыт новый пассажирский терминал с увеличенной пропускной способностью, присоединился к нацпроекту "Производительность труда" и реализует пилотный проект по повышению эффективности предполетной подготовки самолетов, сообщил журналистам во вторник министр труда и занятости населения Кузбасса Алексей Гришин.

"Перед кемеровским аэропортом стоит задача повысить качество обслуживания пассажиров и сократить время обслуживания воздушных судов, чтобы рост пассажиропотока не повлиял на качество оказания этих услуг. Бережливые технологии на сегодня являются действенным инструментом для этого. Опыт предприятий - участников нацпроекта в Кузбассе показывает, что уже за полгода работы по принципам бережливого производства производительность на пилотных участках вырастает более чем на четверть", - сказал он.

Сотрудникам аэропорта вместе с экспертами регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) предстоит оптимизировать работу всех специальных служб аэропорта, которые производят технический осмотр самолетов, их заправку, посадку пассажиров, загрузку багажа. За счет применения бережливых технологий процесс подготовки судов к полетам станет эффективнее и быстрее. Сократится время ожидания и для пассажиров, к минимуму будут сведены задержки вылетов самолетов по вине аэропорта.

"Ожидаем рост производительности порядка 32% в 2021 году, в дальнейшем - по 6-7% в год. Это рост выручки, снижение издержек, пассажиры должны почувствовать эффект [в виде улучшения] качества и скорости обслуживания", - сказала журналистам финансовый директор аэропорта Мария Переева.

Новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта имени Алексея Леонова в Кемерове был построен взамен старому зданию аэровокзала 1960-х годов постройки, которое не было оборудовано телескопическими трапами, необходимым числом стоек регистрации и приема багажа, досмотра пассажиров. До пандемии кемеровский аэропорт принимал чуть более 500 тыс. пассажиров в год. В первом квартале текущего года аэропорт обслужил 130 тыс. человек, и по итогам 2021 года ожидается, что пассажиропоток вернется к допандемийному уровню и будет продолжать расти. По оценке владеющего аэропортом холдинга "Новапорт", к 2028 году общий годовой пассажиропоток в Кемерове достигнет 1 млн человек. Новый терминал увеличил пропускную способность аэропорта более чем вдвое - с 200 до 460 пассажиров в час.