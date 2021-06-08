Около 20 тыс. человек в РФ могут принять участие хакатонах по искусственному интеллекту

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Около 120 марафонов IT-специалистов (хакатонов), посвященных развитию искусственного интеллекта, пройдет в России до 2024 года. Участие в мероприятиях могут принять около 20 тыс. человек, сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов,

"У нас большие планы до 2024 года. У нас планируется проведение 116 хакатонов, в каждом хакатоне принимает участие не менее 100 человек. Мы так представляем, что это не менее 20 тыс. участников", - сказал Агафонов.

Он добавил, что планируется проведение 85 региональных мероприятий, а также семь международных акций. "Мы планируем привлечь специалистов из разных стран в сфере искусственного интеллекта", - добавил Агафонов.

"Помимо проведение хакатонов у нас планируется проведение лекций. Мы рассчитываем, что лекции помогут популяризировать тему искусственного интеллекта, привлечь больше внимания к этой теме. И рассчитываем, что многие ребята, которые думают о будущей специализации, развитии и поступлении в вузы, что они задумаются о теме искусственного интеллекта и начнут реализовывать себя в этой сфере", - подчеркнул Агафонов.

По его словам, эти хакатоны позволят каждому участнику попробовать свои силы в этой сфере, "а также выиграть денежные призы". "В рамках каждого хакатона у нас призовой фонд не менее 400 тыс. рублей. Мы рассчитываем, что у нас партнеры присоединяться к реализации этого проекта", - добавил он.

Старт в Нижнем Новгороде

Как отметил заместитель директора РАЭК Сергей Гребенников, оператором проекта является АНО "Россия - страна возможностей". "Я рад, что коллеги нас, как РАЭК, снова пригласили к участию в данном проекте. Мы видим свою серьезную вовлеченность здесь, мы видим вовлеченность тех организаций, которые находятся в экосистеме ассоциаций и мы понимаем, что искусственный интеллект - это наше будущее", - сказал он.

По слова Гребенникова, в текущем году запланировано провести 10 хакатонов и 10 лекций по искусственному интеллекту. "Они все будут региональными, в 2021 году мы пробуем, мы тестируем, вовлекаем партнеров, вовлекаем организации, вовлекаем общественные организации, образовательные учреждения, мы вовлекаем региональные власти. Огромное спасибо Нижнему Новгороду, который первый откликнулся на то, чтобы принять первый хакатон по искусственному интеллекту", - сказал он, уточнив, что РАЭК видит большую заинтересованность со стороны региональных вузов.

Гребенников уточнил, что хакатоны пройдут по темам: компьютерное зрение, обработка естественного языка, распознавание и синтез речи.

По его словам, лекции и хакатоны проводятся для решения следующих задач: рассказать об искусственном интеллекте широкому кругу будущих и действующих специалистов, ответить на вопросы: где востребованы профессионалы, где получать допобразование, а также где получать практические навыки. Кроме того эти мероприятия должны вовлечь регионы в подготовку кадров и создать практико-ориентированные "мосты" между аудиторией и обучением, решить реальные задачи для бизнеса и государства и популяризовать результаты специалистов, представивших лучшие решения.