"Цифровые кентавры" обыграли в го искусственный интеллект на чемпионате мира в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 8 июня. /ТАСС/. "Цифровые кентавры" - пары из искусственного интеллекта и сильнейших игроков РФ в го - во вторник на первом "Матче кентавров" обыграли в эту игру искусственный интеллект Leela Zero на доске 13 на 13 пунктов. Соревнования прошли в рамках впервые проходящего в России чемпионата мира по игре го, сообщил ТАСС гроссмейстер России по игре го Олег Межов.

Го - стратегическая настольная игра, которая зародилась в Древнем Китае. Ее название в переводе означает "окружать камнями". В го играют на прямоугольном поле, называемом гобан. Один из двух игроков получает черные камни, другой - белые, цель игры - отгородить на игровой доске камнями своего цвета большую территорию, чем противник.

"Искусственный интеллект в го является очень сильным, его обыграть почти невозможно. Сегодня произошло интересное событие. Команды студентов создали "кентавров", это искусственный интеллект и человек, играющие за одну сторону вместе, человек может консультироваться с искусственным интеллектом, и такая пара обыграла искусственный интеллект. Сегодня мы увидели, что человек с его интуицией и искусственный интеллект, машина с ее невероятными мощностями, счетом вместе потенциально могут быть сильнее", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что человечество в этом состязании представляли Илья Шикшин и Александр Динерштейн, два сильнейших игрока РФ. "Я думаю, что благодаря дополнительным консультациям они обрели уверенность, они может быть увидели что-то такое на доске, какие-то тонкости, слабые места, и это дало им возможность выиграть", - отметил Межов.

Компьютерные системы для синхронизации работы человека и искусственного интеллекта во время игры разработали школьники и студенты на хакатоне "Игры разумов" Кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ). Эти компьютерные системы позволяют игроку взаимодействовать с искусственным интеллектом так, чтобы повысить свою эффективность и вероятность побед. "Матч кентавров" прошел в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во вторник на полях 41-го чемпионата мира по го, который впервые проходит в России.

На матч приехало восемь команд-создателей программной части "кентавров" со всей России, с ними было сыграно более 70 матчей.

Будущее "кентавров"

"Тема "кентавров" еще далеко не проработана, и все, что мы сейчас можем делать, - это на частных примерах пытаться отладить взаимодействие человека и искусственного интеллекта так, чтобы можно было увидеть, что оно действительно становится лучше. Для этого очень хорошо подходят игры. Поэтому мы начали с игры го, вопрос в том, насколько мы на этом примере сумеем выявить закономерности взаимодействия человека с искусственным интеллектом для того, чтобы дальше переносить их на решение прикладных задач", - сообщил ТАСС лидер рабочей группы НТИ "Кружковое движение" Дмитрий Земцов.

Матч и хакатон "Игры разумов" организованы проектом "Практики будущего" Кружкового движения НТИ и Российской федерацией го в рамках всемирного фестиваля Го Genius Extreme при поддержке Фонда президентских грантов.

Кружковое движение НТИ - всероссийское сообщество технологических энтузиастов. Его цель - сформировать следующее поколение предпринимателей, инженеров, ученых и управленцев. Задачи НТИ интегрированы в нацпроект "Наука", согласно целям которого Россия должна войти в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития.

41-й чемпионат мира по го проходит с 3 по 9 июня в кампусе Дальневосточного федерального университета (о. Русский, Владивосток). На протяжении 40 лет турнир проходил только на территории Юго-Восточной Азии. Право на проведение соревнований Россия получила на 38-й сессии президиума Международной федерации го в Гуйяне в 2017 году. При этом отечественные игроки за последние 20 лет 15 раз становились чемпионами Европы в этом виде спорта.