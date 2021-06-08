Парки и скверы стали самыми популярными объектами для благоустройства на Дальнем Востоке

ТАСС, 8 июня. Жители Дальнего Востока выбрали территории, которые будут благоустроены по нацпроекту "Жилье и городская среда" в 2022 году. Наиболее популярными объектами по итогам голосования стали городские парки и скверы, сообщили ТАСС представители региональных властей.

Так, в Южно-Сахалинске наибольшую поддержку жителей получил проект благоустройство сквера на въезде в город. "Больше всего голосов отдали за сквер Авиаторов в пригороде Южно-Сахалинска, который имеет шансы стать визитной карточкой города: на въезде в областную столицу уже есть постамент самолета Ан-24, который планируется реконструировать", - отметили в пресс-службе областного правительства.

Вокруг постамента с самолетом будет благоустроена территория "для тихого отдыха горожан". "Сквер повысит узнаваемость города, станет одновременно въездной зоной, фотозоной и местом притяжения жителей и гостей города", - говорится в аннотации к проекту.

В Улан-Удэ по выбранным общественностью проектам в сквере "Зодчий" и на бульваре "Сиреневый" асфальт заменят на тротуарную плитку, установят фонари-торшеры, скамейки, урны, высадят сотни цветов и деревьев. Внешне изменится сквер "Яблоневый", в котором появятся игровой комплекс, хоккейная коробка, баскетбольная площадка, автопарковка и площадка для выгула собак. Парк Победы в Якутске будет сочетать историческую и рекреационную составляющую: на территории комплекса появятся площадь, мемориальный маршрут, дорожки для бега и езды на велосипедах, игровые зоны для детей, для занятий спортом, настольных игр и гамаков, фудкорт и амфитеатр.

В Петропавловске-Камчатском появится экопарк, который будет состоять из сети пешеходных и велодорожек, экологической тропы, обязательно будет обустроена парковка, установлены лавочки и урны. В наукограде Циолковский возле космодрома Восточный преобразят лесной массив на окраине города, его разбавят пешеходными дорожками, здесь также установят освещение и скамейки.

Национальный проект "Жилье и городская среда" реализуется до 2030 года с целью обеспечения российских семей качественным доступным жильем, создания механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.