Губернатор Ставрополья призвал ускорить работу по созданию цифрового контура

СТАВРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров призвал региональные власти ускорить работу по созданию цифрового контура, который позволит упростить взаимодействие жителей региона с медицинскими организациями. Об этом во вторник сообщает управление по информационной политике правительства Ставропольского края.

"Цифровой контур поможет сделать более доступной помощь высококлассных узкопрофильных специалистов - за счет более широкого использования телемедицины и постоянного контакта в цифровом формате учреждений здравоохранения края. Работу по его внедрению необходимо ускорить", - цитирует управление слова Владимирова.

Цифровой контур - это регламент для эффективного взаимодействия граждан и медицинских организаций, а также учреждений здравоохранения между собой на основе передовых информационных технологий. Его создание в крае проводится в рамках госпрограммы Ставропольского края "Развитие здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение", это составная часть действий по цифровизации медицинской отрасли и региона в целом.

Как уточнил Владимиров, проведенная в предшествующие годы работа по устранению цифрового неравенства позволила обеспечить уже более 90% социальных учреждений края, и в том числе медицинских, высокоскоростным соединением с интернетом. Следующим этапом должно стать создание региональной информационной системы в здравоохранении. Внедрение цифровых технологий, по его словам, позволит сделать современную медицину ближе к самым удаленным территориям Ставрополья.

Нацпроект "Здравоохранение" предусматривает снижение показателей смертности населения, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизацию работы медучреждений.