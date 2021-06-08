Чернышенко заявил, что свыше 1200 стартапов получат поддержку по технологиям ИИ

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Свыше 1200 стартапов смогут получить поддержку по технологиям искусственного интеллекта (ИИ) в рамках одноименного федерального проекта нацпрограммы "Цифровая экономика". Об этом на совещании по защите национальных интересов страны в области разработки ИИ, которое провел заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

"Правительством утверждены правила предоставления субсидий: на поддержку пилотных проектов апробации технологий ИИ в приоритетных отраслях и грантовую поддержку малых предприятий по разработке и коммерциализации решений в сфере ИИ, акселерации проектов с применением ИИ; проведение хакатонов по ИИ; на проведение мероприятий по формированию школьниками и студентами проектов в сфере ИИ, обеспечение получения гражданами дополнительного профессионального образования в области ИИ и смежных областях. Важными результатами федпроекта [по искусственному интеллекту] станут: поддержка разработчиков ИИ-решений через гранты, акселерационные программы и субсидированию пилотных внедрений в отрасли, планируется поддержать свыше 1200 проектов стартапов", - сообщили в аппарате вице-премьера со ссылкой на его выступление на совещании.

По данным Чернышенко, также будут созданы шесть опорных исследовательских центров по искусственному интеллекту. Кроме этого, будут разработаны 50 программ высшего образования по ИИ, планируется увеличить в семь раз количество выпускников вузов по специализациям, связанным с ИИ.

В декабре 2020 г. вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил, что финансирование федерального проекта по искусственному интеллекту составит 86,5 млрд рублей, из них 24,6 млрд рублей - это бюджетное финансирование, 6,9 млрд рублей - внебюджетные привлечения инвестиций, и 55 млрд рублей - это средства "Сбера".

На 2021-2023 годы на реализацию нового федерального проекта "Искусственный интеллект" в бюджете предусмотрено 16,6 млрд рублей. Национальный проект "Цифровая экономика РФ" включает в себя семь федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии, цифровое госуправление, искусственный интеллект. Общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн рублей.