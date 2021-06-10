Третий сезон конкурса "Мастера гостеприимства" пройдет в 2022 году

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Третий сезон всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" - пройдет в 2022 году. Об этом сообщил журналистам в четверг руководитель конкурса Иван Шулюпин.

"В этом году третий сезон не будет объявлен. Параллельно [с основным конкурсом] идет студенческий трек, там закончился набор. В этом году в студенческом треке мы апробируем уникальную историю с проектной мастерской - наставники в течение нескольких месяцев будут помогать участникам дорабатывать их проекты, и эти доработанные проекты будут презентованы в полуфиналах и финалах. Этот опыт мы учтем при проектировании третьего сезона [конкурса "Мастера гостеприимства"], который будет в следующем году", - отметил Шулюпин.

По его словам, будет продолжена ранее взятая линия на повышение мобильности участников, их компетенций. "Постараемся для участников конкурса, для тех, кто работает в сфере гостеприимства, разработать и выстроить стратегии развития карьерной лестницы, которые позволяли бы им развиваться в своем направлении", - добавил Шулюпин.

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование". Конкурс начал проводиться в ноябре 2019 года. Его цель - раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. Полуфиналы второго сезона в 2021 году прошли в Краснодаре, Мурманске, Калуге, Петропавловске-Камчатском, Тюмени и Перми, финал проходит 9-10 июня в Нижнем Новгороде.