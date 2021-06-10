В Самарской области досрочно отремонтируют насосную станцию

САМАРА, 10 июня. Реконструкцию насосно-фильтровальной станции, которая обеспечит чистой питьевой водой более 9 тыс. жителей Большеглушицкого района Самарской области, необходимо завершить на полгода раньше намеченного плана. Поручение об этом дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Объект очень важный для людей, здесь каждый день имеет значение. Необходимо сделать все возможное, чтобы завершить работы в первом полугодии", - сказал Азаров.

Подрядчик отметил, что при усилении бригады завершить реконструкцию возможно до 1 июля 2022 года. Изначально плановый срок составлял конец 2022 года. Ремонтные работы на станции, которая была введена еще в 1971 году, начали в 2020 году. На сегодня готовность объекта - 40,5%. На объекте провели монтаж технологических сетей внутри здания насосно-фильтровальной станции, реконструкцию здания, подготавливают к замене осветлители и рециркуляторы, идет строительство расходной емкости в 850 кубов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. При этом глава Большеглушицкого района Валерий Анцинов сообщил Азарову, что на сегодня наблюдают небольшое отставание от графика, потому что торги прошли позже, чем планировалось.

Обеспечение населения чистой качественной водой - один из направлений нацпроекта "Экология", который реализуют с 2019 года. Помимо этого, в него включены подразделы "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".

В 2021 году власти Самарской области направят более 711 млн. рублей для строительства объектов водоснабжения. Это позволит обеспечить качественной водой более 64 тыс. жителей региона.