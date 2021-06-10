Победителями конкурса "Мастера гостеприимства" стали участники из 39 регионов России

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Победителями второго сезона всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства", который прошел в Нижнем Новгороде, стали 62 участника из 39 регионов России. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе конкурса.

"Финал второго сезона всероссийского конкурса "Мастера гостеприимства" - проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей" - завершился в Нижнем Новгороде. Победителями стали 62 участника из 39 регионов России. Они получат шанс реализовать свой проект, а их наставниками станут именитые рестораторы, отельеры и управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов государственной власти", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, партнеры конкурса отметили проекты, которые показались перспективными. Специальные призы были вручены в 16 номинациях, в том числе "Новые подходы к образованию в сфере туризма", "Доступные путешествия для особенных туристов", "Детский туризм", "Этнокультурный туризм" и другие.

По словам генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова, в этом году на конкурс было подано почти 30 тыс. заявок, 195 участников прошли в финал. На протяжении двух дней финала участники защищали свои проекты перед учредителями номинаций, а также решали региональные кейсы.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проведение финала конкурса в Нижнем Новгороде, который в 2021 году отмечает 800-летие, было полезно не только для участников, но и для региона. "Мы получили внимание к Нижегородской области со стороны самых ярких представителей туриндустрии. Именно эти люди формируют туристическую повестку в своих регионах", - добавил Никитин.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова подчеркнула, что в 2021 году уровень представленных проектов был очень высок. "В нашей стране впервые формируется новая масштабная отрасль экономики - "Туризм и индустрия гостеприимства" и я прекрасно понимаю, что без людей, без человеческого капитала, нам эту отрасль не поднять. Именно люди самых разных профессий в отрасли двигают ее вперед", - отметила она.

О конкурсе

Всероссийский профессиональный конкурс "Мастера гостеприимства" реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" нацпроекта "Образование". Конкурс начал проводиться в ноябре 2019 года. Его цель - раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. Полуфиналы второго сезона в 2021 году прошли в Краснодаре, Мурманске, Калуге, Петропавловске-Камчатском, Тюмени и Перми, финал проходит 9-10 июня в Нижнем Новгороде.