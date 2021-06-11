НОЦ в Крыму займется эффективностью использования воды и электроэнергии

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Межрегиональный научно-образовательный центр (НОЦ), заявку на создание которого в Минобрнауки РФ направили власти Крыма и Севастополя, займется вопросами совершенствования механизмов использования воды и электроэнергии. Об этом в пятницу рассказал журналистам глава Крыма Сергей Аксенов в ходе пресс-тура, организованного РАН в рамках Года науки.

"У нас ряд направлений, которые войдут в создание научно-образовательного центра. Мы НОЦ совместно с Севастополем создаем, подписали обращение на имя [министра науки и высшего образования РФ] Валерия Фалькова. В том числе будет ряд направлений, связанных с экономией электроэнергии, эффективным расходованием, экономным использованием водных ресурсов", - сказал Аксенов.

Он добавил, что Крым нуждается в молодых ученых, которые способны генерировать идеи для решения проблем в сфере водоснабжения, электроэнергии, сельского хозяйства. "Ученых молодых приглашаем, условия будем создавать, помогать, несомненно", - отметил Аксенов.

Минобрнауки России объявило конкурс на лучшие проекты создания НОЦ мирового уровня 30 апреля. Пятерых победителей планируется выбрать в июне 2021 года. Ранее на сайте ведомства сообщалось, что на конкурс поступило 14 заявок. Крым и Севастополь претендуют на создание НОЦ "МореАгроБиоТех".

Согласно нацпроекту "Наука", в России будет создано 15 научно-образовательных центров мирового уровня, которые объединят ведущие университеты, научные организации, компании реального сектора экономики для решения масштабных задач.

Об использовании подземных источников воды

В ходе пресс-тура Аксенов также заявил, что подземные источники, задействованные в водоснабжении Крыма, дают практически максимальный объем воды.

"Бештерек-Зуйский [водозабор] - это последняя планка, больше практически источников нет, 120 тыс. кубометров воды [в сутки добывается], ну еще 10 тыс. где-то наскребем", - сказал Аксенов.

Из-за засухи и обмеления водохранилищ в Ялте, Алуште, Симферополе и их пригородах ввели графики подачи питьевой воды. В Севастополе введен режим повышенной готовности. После реализации части плана правительства РФ ограничения удалось смягчить, летом предполагается возобновление круглосуточной подачи воды. Ограничения в дневные часы по-прежнему действуют только в Алуште. В Симферополе и Ялте воду отключают только ночью, при этом власти обещают, что с 1 июля по 1 октября вода будет подаваться круглосуточно.

Проблема водоснабжения и орошения земель в Крыму возникла в 2014 году. Тогда Украина перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из местных источников. Правительство РФ направит более 48 млрд рублей до 2024 года на решение проблемы дефицита воды в Крыму. Комплексный план, подготовленный по поручению президента РФ Владимира Путина, должен обеспечить дополнительную подачу воды в объеме не менее 310 тыс. кубометров в сутки.