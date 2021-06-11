Власти Чувашии ликвидируют очередь в детсады среди детей от 1,5 до 3 лет до конца года

ЧЕБОКСАРЫ, 11 июня. /ТАСС/. Все дети от 1,5 до 3 лет в Чувашии будут обеспечены местами в детских садах до конца года. Об этом сообщил в пятницу журналистам глава республики Олег Николаев во время посещения вместе с полномочным представителем президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым детского сада № 7 "Созвездие" в Чебоксарах.

"Ведется строительство девяти новых детских садов, они возводятся в разных муниципалитетах. Все они откроются в текущем году, будет организовано 1 760 новых мест. Таким образом, очередь детей от 1,5 до 3 лет будет ликвидирована полностью, дети будут обеспечены местами, которые соответствуют всем стандартам", - привели в пресс-службе полпреда слова Николаева.

Глава республики добавил, что еще одно направление этой работы, которая ведется по нацпроекту "Демография", - масштабная реконструкция действующих детских садов. "На эти цели мы выделили 700 млн рублей. В этом году капитально отремонтируем порядка 40 детских садов. Дети получат совершенно новые условия для развития", - процитировали Николаева в пресс-службе полпреда.

Комаров отметил, что опытом Чувашии смогут воспользоваться другие регионы Приволжского федерального округа. "Хорошо, что руководством региона уделяется внимание данным вопросам и проблемам. Со своей стороны, будем поддерживать эту работу и использовать опыт Чувашской Республики в этом направлении", - привели слова Комарова в его пресс-службе.

Комаров также высоко оценил проект "Ментальное здоровье", в который Чувашия вошла как пилотный регион. Проект создан для помощи семьям и детям с особенностями ментального развития. Заведующая детским садом Наталья Спиридонова рассказала, что учреждение посещают 853 воспитанника из них 52 дошкольника (5,9%) имеют ограниченные возможности здоровья, в том числе ментальные.

Полпреду и главе республики продемонстрировали онлайн-систему видеонаблюдения, они также посетили занятия детей в бассейне. С помощью робота R-BOT-100 Комаров и Николаев пообщались с ребенком с ограниченными возможностями здоровья, который находился дома. Сотрудники учреждения также показали, как используется интерактивная песочная анимация при работе с ребенком с синдромом Дауна. Полпред и глава республики познакомились и с работой комплекса "Интерактивная стена" с датчиком Kinect, который используют для формирования речи у детей с ее недостаточным развитием.