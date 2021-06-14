Депутат Госдумы предложила включить в нацпроект оснащение детских библиотек книгами

САМАРА, 14 июня. /ТАСС/. Оснащение детских библиотек новыми книгами необходимо включить в национальный проект "Культура". Такое мнение высказала депутат Госдумы Наталия Пилюс в понедельник на заседании комиссии Государственного совета РФ по культуре, проходившем в Самаре на площадке фестиваля "ВолгаФеста".

"На последних заседаниях комитета по культуре мы рассматривали вопрос о библиотеках. Безусловно, национальный проект, который гарантирует 660 модельных библиотек, я уверена, что это [количество] будет, наверное, в два раза больше по окончании проекта. <…> Но, тем не менее, я хотела бы обратить [внимание] - может, мы сможем в рамках подготовки немного изменить нацпроект "Культура". У нас есть замечательный проект "Театры детям", а теперь мне бы хотелось, чтобы у нас был еще проект "Книги детям", - сказала Пилюс.

Она отметила, что в стране насчитывается около 3,2 тыс. детских библиотек. "Но, к сожалению, мы знаем, сколько стоит современная книга, мы знаем, сколько у нас детей получают пособие как малообеспеченные - более 20 млн. Поэтому наполнение детских библиотек, мне кажется, послужит серьезным вкладом и в развитие креативных индустрий", - сообщила депутат, предложив поддержать проект.

Она рассказала ТАСС, что на комплектацию самарской библиотеки был направлен 1 млн рублей, отметив, что речь идет о "большой библиотеке". "Если брать сельскую [библиотеку], это будет в три раза меньше", - полагает она. Пилюс уточнила, что ранее направляла обращение в Минкультуры, которое поддержало инициативу.