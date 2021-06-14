Кириенко заявил, что в программу "школы губернаторов" добавили творческие курсы

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июня. /ТАСС/. Занятия по творческим направлениям добавили в программу Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Об этом на площадке форума молодых деятелей культура и искусств "Таврида" сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"У них [обучающихся в школе госуправления] появилась театральная школа, появились лекции мастеров искусства, потому что в современном мире мало только понимания экономики, только понимания принципов управления. Нужны еще и творческие компетенции, которые есть у вас", - приводятся в сообщении пресс-службы форума слова Кириенко.

По данным пресс-службы мероприятия, он в понедельник встретился с участниками форума на тренинговом мероприятии, направленном на повышение управленческих компетенций.

"Форум "Таврида" создан для поддержки творческой, талантливой, креативной молодежи - и программа форума всегда строилась вокруг творчества, креатива, реализации таланта. Но в какой-то момент мы, разговаривая с участниками форума, задумались о том, что на самом деле для успеха мало быть талантливым. <…> Чтобы реализовать свой проект, помимо творческого замысла нужно еще суметь сделать работу вовремя, с имеющимся количеством ресурсов, решить материальные, организационные, административные проблемы. Поэтому для вас может быть полезно поговорить не только про развитие той сферы творчества, которой вы занимаетесь, но и про общие управленческие навыки", - отметил Кириенко.

Форум "Таврида" впервые прошел в Крыму в 2015 году. За минувшие годы он стал одной из самых крупных и узнаваемых площадок для творческой молодежи страны. В настоящее время он проводится недалеко от Судака. В бухте Капсель строится арт-резиденция "Таврида" - комплекс с капитальными зданиями, что позволит через несколько лет проводить там мероприятия в любое время года.

Реализация программ арт-кластера "Таврида" входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватит период с 2019 по 2024 год.