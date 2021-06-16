Росатом предложил создать в РФ сеть центров компетенций для повышения производительности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июня. /ТАСС/. Заместитель гендиректора по развитию производственной системы госкорпорации "Росатом" Сергей Обозов предложил создать в России сеть отраслевых центров компетенций для повышения производительности труда. Такое мнение он высказал в среду на форуме "Производительность 360", проходящем в Нижнем Новгороде.

"Надо, знаете, отдельный форум делать, наверное, "Производительность-2030", что дальше 2024 года? Это как раз включение в игру всех отраслевых центров компетенций крупных корпораций для того, чтобы они, замотивированные государством, работали по своим цепочкам поставщиков первого, второго и третьего уровня и формировали в стране такую сеть. Это совершенно другая мотивация, другие сетки, там количество будет 15-20 тыс. заводов. Что важно - это очень хорошо будет синхронизироваться с тем, что сейчас делает страна", - сказал Обозов.

По его словам, таким образом большое количество компаний сможет опробовать на себе инструменты бережливого производства.

"Надо всем дать шанс, чтобы все почувствовали вкус бережливости, а после этого уже начинать точечные удары и формировать страновую сеть. Это уже такая производительность 2.0", - сказал Обозов. По его мнению, этим вопросом необходимо заняться в ближайшее время. "Важно, чтобы уже в этом году для страны это обрело какие-то зрительные очертания", - отметил он.

Третий федеральный форум "Производительность 360" начался во вторник в Нижнем Новгороде. В нем, по данным пресс-службы правительства и губернатора Нижегородской области, примут участие более 1 тыс. представителей предприятий и специалистов в области повышения производительности труда. Ключевым событием форума стало пленарное заседание, состоявшееся 16 июня. Его посвятили реализации национального проекта и его развитию.

Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда - оператор национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Основная задача проекта - обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства.