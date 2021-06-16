{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росатом предложил создать в РФ сеть центров компетенций для повышения производительности

Таким образом большое количество компаний сможет опробовать на себе инструменты бережливого производства, отметил заместитель гендиректора по развитию производственной системы госкорпорации "Росатом" Сергей Обозов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 июня. /ТАСС/. Заместитель гендиректора по развитию производственной системы госкорпорации "Росатом" Сергей Обозов предложил создать в России сеть отраслевых центров компетенций для повышения производительности труда. Такое мнение он высказал в среду на форуме "Производительность 360", проходящем в Нижнем Новгороде.

"Надо, знаете, отдельный форум делать, наверное, "Производительность-2030", что дальше 2024 года? Это как раз включение в игру всех отраслевых центров компетенций крупных корпораций для того, чтобы они, замотивированные государством, работали по своим цепочкам поставщиков первого, второго и третьего уровня и формировали в стране такую сеть. Это совершенно другая мотивация, другие сетки, там количество будет 15-20 тыс. заводов. Что важно - это очень хорошо будет синхронизироваться с тем, что сейчас делает страна", - сказал Обозов.

По его словам, таким образом большое количество компаний сможет опробовать на себе инструменты бережливого производства.

"Надо всем дать шанс, чтобы все почувствовали вкус бережливости, а после этого уже начинать точечные удары и формировать страновую сеть. Это уже такая производительность 2.0", - сказал Обозов. По его мнению, этим вопросом необходимо заняться в ближайшее время. "Важно, чтобы уже в этом году для страны это обрело какие-то зрительные очертания", - отметил он.

Третий федеральный форум "Производительность 360" начался во вторник в Нижнем Новгороде. В нем, по данным пресс-службы правительства и губернатора Нижегородской области, примут участие более 1 тыс. представителей предприятий и специалистов в области повышения производительности труда. Ключевым событием форума стало пленарное заседание, состоявшееся 16 июня. Его посвятили реализации национального проекта и его развитию.

Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда - оператор национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости". Основная задача проекта - обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже, чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства.

Теги
Россия
Лаборатория комикса" и стрит-арт-галерея получили грантовую поддержку на форуме "Таврида"
Всего обладателями грантов стали проекты из шести регионов страны, в том числе из Калининградской области, Красноярского края и Крыма
Читать полностью