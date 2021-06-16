Рекультивацию свалки в Слободском под Кировом начнут на год раньше срока

КИРОВ, 16 июня. /ТАСС/. Власти Кировской области начнут рекультивацию свалки в городе Слободской под Кировом по нацпроекту "Экология" на год раньше намеченного срока. Об этом сообщили в среду на сайте областного правительства.

Свалку отходов эксплуатировали 46 лет - с 1961 по 2007 год. Площадь свалки - 6,7 га, объем накопленных отходов - 266,58 тыс. кв. метров. При этом недалеко от свалки находится садовое товарищество и городская застройка.

"По нацпроекту в прошлом году в Кировской области была рекультивирована первая свалка в поселке Вахруши. В этом году мы начинам рекультивацию второй свалки в городе Слободском. Причем работы начнутся раньше на год, так как Минприроды России организовало дополнительный отбор субъектов для предоставления субсидии, и Кировская область прошла этот отбор", - цитирует пресс-служба губернатора области Игоря Васильева.

По данным правительства, регион направит на рекультивацию свалки более 120 млн рублей, в том числе из федерального бюджета на эти цели выделят почти 112,8 млн рублей.

Планируют два этапа рекультивации: технический и биологический. Во время технического этапа из отходов, которые рассыпаны по всему периметру свалки, сформируют насыпь в виде усеченного конуса. Площадь земельного участка, на котором лежат отходы, сократиться в полтора раза. После этого поверхность укроют многофункциональным защитным покрытием: газодренажным слоем из щебня, геотекстилем, мембраной, гидроматом, глинистой почвой и плодородным слоем грунта. Работы планируют выполнить в 2021-2022 годах.

Всего в рамках нацпроекта "Экология" запланировали рекультивацию шести свалок: в Кирове, Слободском, Омутнинске, Малмыже, Лузе и Вахрушах.