В Чувашии к 2024 году внедрят единую цифровую платформу транспортного комплекса

ТАСС, 16 июня. Единую цифровую платформу транспортного комплекса, которая позволит вести мониторинг транспортного потока и соблюдения ПДД, внедрят в Чувашии к 2024 году. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

"В Минтрансе Чувашии ведется планомерная работа по формированию к 2024 году единой цифровой платформы транспортного комплекса. Определен ряд ключевых направлений трансформации, и они уже планомерно реализовываются. Это внедрение приборов фото-видеофиксации на автодорогах регионального и местного значения, системы ГЛОНАСС, системы безналичной оплаты проезда в общественном транспорте", - привели в пресс-службе слова министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимира Осипова.

На данный момент Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашии разрабатывает документ транспортного планирования. Это позволит республике войти в федеральный проект "Модернизация общественного транспорта", чтобы обновить транспорт для пассажирских перевозок. Работа по цифровизации сферы ведется по федеральному проекту "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Национальный проект "Безопасные и качественные автодороги" реализуется с 2019 года. Изначального в него были включены четыре федеральных проекта: "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства", "Дорожная сеть", "Безопасность дорожного движения" и "Автомобильные дороги Минобороны России". В рамках поручений президента о новых национальных целях развития до 2030 года в нацпроект планируется включить с 2021 года два новых федеральных проекта: "Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях" и "Развитие федеральной магистральной сети".