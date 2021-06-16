В Чувашии в 2021 году подключат к интернету более 230 социальных объектов

ЧЕБОКСАРЫ, 16 июня. /ТАСС/. Более 230 социально значимых объектов Чувашии смогут получить доступ к высокоскоростному интернету в 2021 году в рамках нацпроекта "Цифровая экономика", сообщает в среду пресс-служба правительства Чувашии.

"В течение двух прошлых лет к широкополосному интернету подключены 214 социально значимых объектов. В 2021 году подписано дополнительное соглашение на подключение дополнительно 89 социальных объектов. Таким образом, в текущем году к высокоскоростному интернету будут подключаться 232 социально значимых объекта (СЗО), из них 141 фельдшерско-акушерский пункт, 43 дома культуры, 30 образовательных организаций, 17 органов местного самоуправления и одна пожарная часть", - пояснили в пресс-службе.

Реализация проекта, по данным пресс-службы, дает возможность медицинским работникам в полном объеме использовать весь потенциал комплексной медицинской информационной системы. В образовательных организациях высокоскоростной интернет обеспечивает необходимыми условиями для организации учебного процесса.

Социально значимые объекты (СЗО) подключаются к интернету в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика РФ" с 2019 года. По всей стране подключение в рамках трехлетних госконтрактов обеспечивают 16 операторов связи. За 2019 и 2020 годы выход в сеть нарастающим итогом получили около 44,3 тыс. СЗО. В 2021 году завершатся запланированные работы по подключению СЗО к интернету, все школы и ФАПы получат выход в сеть. Предполагается подключение 45,1 тыс. СЗО, включая государственные и муниципальные организации культуры. Общее количество СЗО с выходом в интернет составит за три года около 89,4 тыс. объектов.