В Нижегородской области вдвое увеличат финансирование цифровизации системы образования

ТАСС. 17 июня. Власти намерены направить на цифровизацию системы образования около 850 млн рублей в 2021 году, что больше, чем в 2020 году, примерно в два раза, сообщает пресс-служба правительства региона в четверг.

"850 млн рублей будет вложено в цифровизацию системы образования региона в 2021 году. Около 95% из общего объема средств выделяется из федерального бюджета <…> объем финансирования этого направления в 2020 году превысил 400 миллионов рублей", - говорится в опубликованном сообщении.

По данным правительства области, в 2021 году в проекте "Цифровая образовательная среда" принимают участие 199 образовательных организаций, для которых будет приобретено высокотехнологичное, функциональное оборудование для обеспечения полноценного образовательного процесса в условиях цифровой образовательной среды.

"В 2020 году в условиях пандемии абсолютно в новом формате работала наша система образования - с применением дистанционных технологий. Мы оснащали высокотехнологичным оборудованием школы и техникумы для предоставления безопасного доступа к высокоскоростному интернету, к государственным информационным системам, к электронным образовательным ресурсам, а также к сервисам, обеспечивающим связь между учителем и учениками в режиме видеоконференций", - цитирует пресс-служба главу региона Глеба Никитина.

Цифровизация системы образования осуществляется в рамках реализации двух федеральных проектов: "Цифровая образовательная среда" национального проекта "Образование" и "Информационная инфраструктура" национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации".