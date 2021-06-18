На Чукотке самозанятому выдали первый льготный микрозайм

ТАСС, 18 июня. Первый льготный микрозайм под 5,5% годовых получила мастер маникюра на Чукотке, зарегистрировавшаяся в качестве самозанятой. Займ выдала микрокредитная компания Чукотки, работающая в регионе в рамках выполнения мероприятий нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщается на сайте окружного правительства.

"Первым получателем микрозайма на Чукотке стала жительница окружной столицы, зарегистрировавшаяся в качестве самозанятой в октябре прошлого года. Полученный микрозайм она планирует направить на приобретение мебели и инструментов", - говорится в сообщении.

Весной микрокредитная компания Чукотки разработала новый финансовый продукт, направленный на поддержку плательщиков "Налога на профессиональный доход" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Микрозайм предоставляется физическому лицу, который не является индивидуальным предпринимателем и применяет специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". Размер микрозайма составляет до 500 тыс. рублей, ставка по нему привязана к ключевой ставке Банка России, которая с 15 июня составляет 5,5% годовых.

Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" - один из национальных проектов в России, созданный по инициативе президента Владимира Путина. Его главные задачи - улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, упрощение доступа к льготному финансированию, совершенствование системы госзакупок и обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами.