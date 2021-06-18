Более 16 млрд рублей направят на финансирование нацпроектов в Чувашии до конца года

ТАСС, 18 июня. Объем финансирования на реализацию нацпроектов в Чувашии в 2021 году превысит 16 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС глава республики Олег Николаев.

"На сегодня финансовое обеспечение региональных проектов в этом году за счет всех источников финансирования составляет 16,4 млрд рублей. В 2020 году этот показатель был на уровне 16,8 млрд рублей, в 2019 году - 15 млрд рублей", - сказал он.

Николаев уточнил, что за счет средств консолидированного бюджета Чувашской Республики предусматривается 11 млрд рублей. При этом в 2020 году этот показатель был на уровне 11,1 млрд рублей, в 2019 году - 10,3 млрд рублей.

По словам главы Чувашии, наибольший объем финансирования мероприятий региональных проектов планируется по направлению "Человеческий капитал". "На эти цели будет направлено - 5,7 млрд рублей. Это 51,8% от общего объема бюджетного финансирования", - пояснил Николаев.

Он также добавил, что значительный объем средств выделяется на направление "Комфортная среда для жизни". "На эти цели выделено 5,1 млрд рублей. Это 46,4% от общего объема бюджетных средств", - отметил глава республики.

Еще 0,2 млрд рублей заложено на направление "Экономический рост". Это составляет 1,8% от общего объема бюджетного финансирования.

О нацпроектах

Ключевые цели 12 национальных проектов, а также Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры обозначены в Указе "О национальных целях развития России до 2030 года". Это задачи по сохранению здоровья и благополучия россиян, развитию возможностей для реализации и развития их талантов, по созданию безопасной и комфортной среды для жизни, возможностей для труда, а также задачи по цифровой трансформации.

Национальные проекты реализуются с 2019 года, и летом 2020 года были продлены до 2030 года.

Паспорт каждого национального проекта учитывает конкретные действия и сроки, вплоть до строительства или ремонта отдельного объекта; у каждого национального проекта есть также свой руководитель и куратор. Сейчас паспорта и параметры национальных проектов пересматриваются.