Первые вылеты санитарной авиации в Ульяновской области начнутся с 2022 года

УЛЬЯНОВСК, 18 июня. /ТАСС/. Работа санитарной авиации в Ульяновской области начнется с 2022 года. Об этом сообщила ТАСС и.о. министра здравоохранения региона Анна Минаева.

"В рамках реализации проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" (входит в нацпроект "Здравоохранение") в 2020 году на территории Центральной городской клинической больницы Ульяновска была построена вертолетная площадка. В соответствии с заключенным соглашением вылеты санитарной авиации планируется начать осуществлять с 2022 года", - сказала собеседница агентства.

И.о. министра уточнила, что на эти цели предусмотрено 45 млн рублей. Из них 22,7 млн рублей выделено из федерального бюджета.

"На 2022 год запланировано осуществить не менее 45 вылетов", - добавила Минаева.

Основной целью мероприятий в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и включенных в нацпроект "Демография" федеральных проектов "Старшее поколение" и "Укрепление общественного здоровья" является сохранение жизней россиян и увеличение продолжительности жизни. Для этого национальным проектом "Здравоохранение" запланировано в ближайшие шесть лет существенно снизить смертность трудоспособного населения, смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.