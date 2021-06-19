Регионы до конца года получат 520 единиц лесопожарной техники

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Правительство в этом году поможет регионам приобрести 520 единиц техники для борьбы с лесными пожарами и закупит более 6 тыс. единиц лесопожарного оборудования. Об этом в субботу сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко во время рабочей поездки в Забайкалье.

"Правительство в рамках национального проекта "Экология" продолжает оказывать меры поддержки регионам в части закупки пожарной техники и необходимого оборудования. За два года мы обновили материально-техническую базу лесопожарных организаций, приобрели порядка 4 тыс. единиц спецтехники и 22 тыс. единиц оборудования. В текущем году будет закуплено еще 520 единиц лесопожарной техники и около 6 тыс. единиц оборудования", - сказала Абрамченко.

Она отметила, что новая техника помогает не только тушить лесные пожары, но и снижает риски их возникновения. И напомнила, что 96% всех природных пожаров происходят по вине человека. Также она отметила, что ежегодно более половины площади леса, проходимого огнем, приходится на шесть регионов Сибири и Дальнего Востока - Приморье, Забайкалье, Бурятию, Якутию, Красноярский край и Иркутскую область.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Забайкалью удалось в четыре раза сократить количество возгораний и почти в 40 раз - их площадь. Впервые за шесть лет лесопожарная обстановка в Забайкалье в весенний период прошла без ведения режима ЧС", - сообщила Абрамченко. Также она отметила, что в Республике Бурятия оперативность тушения является одной из самых высоких в стране - 97%.

Вице-премьер добавила, что оперативность тушения лесных пожаров в Якутии в два раза ниже плановых значений, и составляет всего 14%. "В 16 раз увеличилась и площадь, пройденная огнем. <…> Хочу обратить внимание, что за последние годы для Республики Саха (Якутия) в два раза увеличено финансирование переданных полномочий. Председателем правительства принято дополнительное решение о выделении из резервного фонда 2,8 млрд рублей на борьбу с лесными пожарами", - обозначила Абрамченко.