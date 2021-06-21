В Красноярске с 2017 г. вредные выбросы снизились на 7%

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Загрязняющие воздух выбросы в Красноярске снизились на 7% за последние четыре года. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба заместителя председателя правительства РФ Виктории Абрамченко.

"На сегодняшний день реальные выбросы снизились на 7% от значений 2017 года. Прошу активизировать эту работу с загрязнителями. Неоднократно уже говорила о том, что программа улучшения качества воздуха в городах должна быть выстроена индивидуально", - заявила Абрамченко, чьи слова приводятся в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, для Красноярска наиболее значимыми мероприятиями станут модернизация красноярской ТЭЦ-1 со строительством дымовой трубы высотой не менее 270 метров, оснащение котлов электрофильтрами, замещение малоэффективных угольных котельных, переход предприятий на наилучшие доступные технологии. При этом осенью 2021 года детальные планы модернизации юридических лиц - загрязнителей в 12 городах должны быть представлены в правительство.

"В прошлом году Роспотребнадзор определил перечень приоритетных загрязняющих веществ для Красноярска, а Росприроднадзор - перечень квотируемых объектов. В него вошли 33 предприятия", - отметила Абрамченко.

Кроме того, Красноярский край, Минприроды России, Росприроднадзор и "Сибирская генерирующая компания", "Русал Красноярск", "ХК Сибирский цемент" подписали три соглашения, по которым общая сумма финансирования модернизации со стороны предприятий составит почти 45 млрд рублей до 2024 года.

Федеральный проект "Чистый воздух", входящий в нацпроект "Экология", направлен на улучшение экологической обстановки и снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, в том числе в таких городах как Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Проект предусматривает снижение к 2024 году совокупного объема вредных выбросов в атмосферный воздух в указанных городах более чем на 20% по сравнению с 2017 годом. На реализацию "Чистого воздуха" предусмотрели более 500 млрд рублей, большая часть из них - средства внебюджетных источников (промышленных предприятий и компаний).