На Ставрополье более 1 тыс. детей прошли обучение в мобильном технопарке "Кванториум"

СТАВРОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Более 1 тыс. детей прошли обучение в мобильном технопарке "Кванториум" в первый учебный год на Ставрополье. Летом площадка продолжает работу в пришкольных лагерях, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе краевого Минобра.

"Подведены итоги первого учебного года работы мобильного технопарка "Кванториум", открытого в рамках национального проекта "Образование". За это время педагоги обучили более 1 000 ребят со всего Ставропольского края. В летний период работа мобильного технопарка не заканчивается. Преподаватели выезжают в пришкольные лагеря Ставрополья для проведения летних проектных сессий для школьников", - говорится в сообщении.

В течение своего первого учебного года мобильный технопарк работал в шести территориях края - Минеральных Водах, Буденновске, Кисловодске, Старомарьевской, Изобильном и Невинномысске. В конце учебного года воспитанники подготовили для защиты итоговые проекты.

"Проект дает возможность обучать детей из отдаленных территорий Ставропольского края основам программирования, робототехнике, инженерному дизайну и виртуальной реальности. В этом году мы обучили 1 048 детей, но на этом не останавливаемся, в следующем учебном году продолжим обучение и охватим еще большее количество юных жителей Ставрополья", - приводятся в сообщении слова руководителя мобильного технопарка Юрия Харитонова.

Первый в Ставропольском крае мобильных технопарк начал работу в День знаний в 2020 году. В первую очередь, он предназначен для работы с детьми в сельской местности. Создание технопарков в российских регионах проходит в рамках нацпроекта "Образование".