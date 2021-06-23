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В Ингушетии к 2024 году планируют переселить из ветхого жилья более 600 человек

Уже переселили 158 человек

МАГАС, 23 июня. /ТАСС/. Власти Ингушетии к 2024 году намерены переселить из ветхого жилья в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" более 600 человек. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы главы региона.

"С 2019 года ведется работа в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жилье и городская среда". Сегодня переселены 158 человек из квартир площадью 1 386,66 кв. м. Всего к 2024 году планируется переселить 635 человек из жилых помещений площадью 6 650,52 кв. м", - говорится в сообщении.

Также в регионе намерены до конца года построить четыре объекта водоснабжения.

"Для обеспечения качественного водоснабжения необходимо строительство водозабора на реке Ассе мощностью до 100 тыс. куб. м в сутки с забором воды из подземных источников с последующей заменой разводящих сетей, а также модернизация существующих объектов водоснабжения. В 2021 году запланировано строительство четырех объектов водоснабжения в городах Малгобек и Сунжа, сельских поселениях Троицкое и Вознесенское", - добавили в пресс-службе.

Как сообщается, власти рассматривают возможность подачи заявок на предоставление льготных инфраструктурных кредитов для модернизации объектов ЖКХ, в том числе обновления объектов тепло- и водоснабжения.

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