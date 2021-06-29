Региональную систему управления цифровыми данными создадут в Чувашии к 2022 году

ТАСС, 29 июня. Власти Чувашии намерены создать совместно с научно-исследовательским институтом "Восход" региональную систему управления цифровыми данными к 2022 году. Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития и имущественных отношений республики Дмитрий Краснов.

Чувашия была выбрана одним из шести регионов для того, чтобы опробовать подходы для реализации стратегии цифровой трансформации государственного управления. Это направление работы входит в нацпроект "Цифровая экономика".

"Мы на Чебоксарском экономическом форуме подписали соглашение с компанией по развитию искусственного интеллекта. Дальше мы в рамках той же цифровой трансформации и использования более современных технологий в части госуправления в плане принятия решений заключили соглашение с НИИ "Восход". Мы двигаемся планомерно к созданию своей региональной системы управления данными, созданию единого мастера данных, созданию витрин с федеральными информационными системами", - сказал собеседник агентства, уточнив, что систему планируется создать к 2022 году.

Краснов добавил, что республика движется в сторону управления на основе оценки анализа данных.

"Создание мастера данных, цифрового двойника человека, который может быть оцифрован с точки зрения набора данных, необходимых для получения государственных муниципальных услуг, необходимо, чтобы было намного проще, удобнее и быстрее получить ту или иную услугу. <…> Эффект для людей - скорость получения услуги, повышение качества услуги и объективности", - добавил министр.

Нацпрограмма "Цифровая экономика" включает в себя шесть федеральных проектов: "Нормативное регулирование цифровой среды", "Информационная инфраструктура", "Кадры для цифровой экономики", "Информационная безопасность", "Цифровые технологии" и "Цифровое государственное управление". В 2020 году согласно поручению президента также был утвержден седьмой федеральный проект "Искусственный интеллект".