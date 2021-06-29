Строительство водовода для 48 тыс. человек завершат в Чувашии к 2024 году

ТАСС, 29 июня. Групповой водовод Шемуршинского, Батыревского и Комсомольского районов позволит обеспечить более 48 тысяч жителей Чувашии качественной водой. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики.

"На строительство 1 и 4 пусковых комплексов группового водовода [Шемуршинского, Батыревского и Комсомольского районов] по федеральной программе "Чистая вода" национального проекта "Жилье и городская среда" в 2021 году направляется более 410 млн рублей. С конца мая подрядные организации приступили к работам, завершить которые планируется до конца 2023 года и ввести в эксплуатацию оставшиеся пусковые комплексы. В результате групповой водовод обеспечит более 48 тыс. жителей 77 населенных пунктов питьевой водой", - отмечается в сообщении.

Новый водовод позволит улучшить ситуацию с водоснабжением в южных районах республики. По программе "Чистая вода" в этом году также завершается строительство второго этапа водопровода в селе Порецкое.

В 2021 году в Чувашии также будет выполнен капитальный ремонт водонапорных башен и водозаборных скважин. На эти цели направлено 100 млн рублей средств из бюджета республики. Планируется до конца года модернизировать 99 объектов. В прошлом году по этой программе было отремонтировано 189 башен.

Национальный проект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.