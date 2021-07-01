В Нижегородской области до конца года планируют создать почти 3,4 тыс. мест в детсадах

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июля. /ТАСС/. Власти Нижегородской области до конца года планируют создать более трех тыс. мест в детсадах для детей в возрасте от полутора до трех лет за счет постройки 20 новых объектов. Об этом сообщает в четверг пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Благодаря национальному проекту "Демография" в регионе будет обеспечено еще 3 399 дополнительных мест для детей в возрасте от полутора до трех лет. Речь идет о создании 20 новых детских садов или корпусов к существующим, на строительство которых выделено более 2,5 млрд рублей. Один из объектов - корпус детского сада в городе Бор на 60 мест - уже построен", - приводит пресс-служба слова губернатора Глеба Никитина.

Он напомнил, что за прошлые два года в эксплуатацию ввели 20 объектов и создали почти две тыс. мест для детей в возрасте до трех лет. Из общего числа 11 объектов, рассчитанных на 1 160 мест, ввели в строй в 2020 году.

"Мы последовательно решаем задачу обеспечения доступности дошкольного образования и ликвидации очередей в детские сады. Вместе со строительством дошкольных учреждений перепрофилируем группы в существующих детсадах, капитально ремонтируем ранее пустующие здания", - цитирует Никитина пресс-служба.

Как сообщила министр образования, науки и молодежной политики региона Ольга Петрова, в регионе создаются и частные дошкольные образовательные учреждения: в 2020 году появилось семь таких детских садов на 120 мест. По данным федеральной государственной информационной системы, уровень доступности дошкольного образования на начало года в Нижегородской области составил 95,5% для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет и 100% - для детей от трех до семи лет.

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом.