Два центра занятости населения в Чувашии будут модернизированы в ближайшие годы

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Модернизированный центр занятости населения откроется в чувашском городе Алатырь к октябрю этого года, модернизация еще одного центра занятости в Чувашии - в городе Шумерле - начнется в 2022 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

"Сегодня в республике обновленный кадровый центр уже работает в Канаше, а к октябрю этого года откроется и в Алатыре. <…> В 2022 году начнутся работы по модернизации центра занятости населения в городе Шумерле под федеральным брендом "Работа России", - отметили в пресс-службе.

Обновление проводится по проекту "Содействие занятости" национального проекта "Демография".

Модернизация позволит организовать рабочее пространство в формате мультимедийного open space. В центре обустроят зоны тренингов, кабинеты тестирования, помещения для онлайн-мероприятий и собеседований, также для посетителей будут доступны цифровые сервисы. Появятся отдельная зона для работодателей и зал для проведения коллективных мероприятий. Граждане смогут воспользоваться электронными платформами и мультимедийными носителями для получения услуг и консультаций.

По словам министра труда Чувашии Алены Елизаровой, модернизация предполагает не только изменение визуального облика центра, но и внедрение современных принципов работы.

Нацпроект "Демография", который начал реализовываться в 2019 году, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, а также мотивации на отказ от вредных привычек и регулярные занятия спортом. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Антон Котяков. В данный момент профильные министерства и ведомства ведут работу по корректировке показателей нацпроекта, который было решено продлить до 2030 года.