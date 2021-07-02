Максимальную ставку по займам для самозанятых в моногородах Чувашии снизили вдвое

ТАСС, 2 июля. Власти Чувашии вдвое снизили максимальные процентные ставки по займам для самозанятых и молодых предпринимателей, ведущих деятельность в моногородах республики. Теперь она составит до 5,5% годовых, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе администрации главы республики.

"Для самозанятых граждан и молодых предпринимателей, ведущих деятельность в моногороде, максимальная ставка по займам снижена с 11% до 5,5% годовых, для живущих в других населенных пунктах - с 11% до 8,25%. Более лояльные условия по займам введены и для социальных предпринимателей - максимальная ставка снижена с 8,25% до 5,5% годовых", - отметили в пресс-службе.

По мнению главы Чувашии Олега Николаева, такие меры позволят восстановить активность бизнеса. "На фоне повышения Банком России ключевой ставки решение правительства республики снизить ставки по займам создаст более благоприятные и конкурентные условия для восстановления и роста деловой активности в секторе малого и среднего предпринимательства, который создает добавленную стоимость и обеспечивает занятость населения", - процитировали Николаева в пресс-службе.

Глава Чувашии сообщил, что по инициативе республиканских властей для предпринимателей и организаций в области обрабатывающей промышленности, желающих модернизировать производство, вводится новая специальная программа предоставления займов под 2,75% годовых. Льготным микрофинансированием смогут воспользоваться социальные предприниматели и предприниматели старше 45 лет, женщины, экспортеры и резиденты технопарков, фермеры, а также субъекты малого и среднего предпринимательства, работающие в сферах туризма, экологии или спорта в моногородах.

"Внедрение отдельного финансового продукта более чем оправдано. Это позволит простимулировать инвестиционную активность внутри региона, создать дополнительные рабочие места, увеличить производительность труда и качество выпускаемой в Чувашии продукции", - процитировали главу республики в пресс-службе.

Обновленная версия нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", по данным Минэкономразвития РФ, включает отдельный федеральный проект, посвященный созданию благоприятных условий для работы самозанятых. В частности, для них предполагаются микрозаймы по льготной ставке, не превышающей 1,5 размера ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн рублей сроком на три года; бесплатная или на льготных условиях регистрация на электронных торговых площадках; предоставление некоторых образовательных услуг. Для людей в возрасте 16-18 лет, впервые зарегистрированных в качестве самозанятых граждан, будет предусмотрен дополнительный налоговый вычет в размере одного минимального размера оплаты труда.